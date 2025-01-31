Действующее руководство Международного олимпийского комитета представляют собой сборище аферистов, которые под предлогом своего положения занимаются грабежом спортсменов. Об этом в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Он подчеркнул, что прошлым руководителем IBA был член исполкома МОК, что привело к воровству и коррупции.

«Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить», — заявил Кремлев.