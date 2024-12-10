«Мир 24»: занятия в коммерческой хоккейной школе в России стоят около 20 тысяч рублей в месяц

«Мир 24» выяснил, сколько в России стоит профессиональный спорт для детей. Чаще всего родители стремятся отдать мальчиков в хоккей или футбол, а девочек — в теннис.

Так, за полную экипировку для хоккеиста родители должны будут отдать до 100 тысяч рублей. В комплект обычно входят коньки, шлем, форма и клюшка. Как рассказала журналистам мама профессионального хоккеиста Фаина Филина, стоимость занятий в коммерческой хоккейной школе начинается от 20 тысяч рублей в месяц. Спортсменам, которые показывают хорошие результаты, часто предоставляют скидки.

Родителям, которые отдали детей в теннис, придется платить за одно индивидуальное занятие от 3000 до 5000 рублей. Стоимость групповых занятий может составить 25 тысяч рублей в месяц.

Занятия футболом в Москве обойдутся в 10 тысяч рублей за восемь тренировок, а за две-три пары бутс, которые требуются ребенку в течение года, родителям нужно будет заплатить около 20-30 тысяч рублей.