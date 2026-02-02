Минспорта Нижегородской области: готовность Ледовой арены на Стрелке составляет 99%

В 2026 году в Нижегородской области будет реализован ряд масштабных инициатив в сфере физкультуры и спорта. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили представители регионального Минспорта.

По данным ведомства, сейчас строительство Ледовой арены на Стрелке вышло на финишную прямую, готовность объекта составляет 99%, идут финальные пуско-наладочные работы. Кроме того, в текущем году завершится капремонт стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде.

Будут обновлены два бассейна: «Дельфин» в областном центре и водный объект в физкультурно-оздоровительном комплексе города Урень. Планируется установить три «умные» спортплощадки, оборудованные с учетом цифровых решений, а также создать 10 малых площадок комплекса ГТО. Также появится пять модульных лыжных баз в разных районах области.