Министр спорта Татарстана Леонов рассказал о желании провести в Казани матч сборной России по футболу

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью Metaratings.ru сообщил о намерении провести в Казани матч сборной России по футболу.

По его словам, региональный центр всегда готов к организации турниров.

«На сегодня мы обладаем одной из лучших инфраструктур в стране для проведения турниров по водным видам спорта», — отметил глава ведомства.

Он также рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом о проведении матча сборной. Планируется устроить встречу на стадионе «Ак Барс Арена» после летнего перерыва.