Министр спорта Дегтярев заявил, что сборная РФ по тайскому боксу сможет выступать на международной арене с гимном

Сборная России по тайскому боксу получила право выступать на международных соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке. Такое заявление сделал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам главы ведомства, соответствующее решение приняла Международная федерация ассоциаций муайтай.
«С этой федерацией мы ведем работу. У нас хорошие контакты, и здравый смысл восторжествовал», — подчеркнул министр.
Дегтярев выразил благодарность организации за меры в пользу целостности спорта и справедливости. Он также отметил, что любые санкции в этом деле — путь в никуда.
