Министр спорта Дегтярев заявил, что сборная РФ по тайскому боксу сможет выступать на международной арене с гимном

Сборная России по тайскому боксу получила право выступать на международных соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке. Такое заявление сделал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам главы ведомства, соответствующее решение приняла Международная федерация ассоциаций муайтай.

«С этой федерацией мы ведем работу. У нас хорошие контакты, и здравый смысл восторжествовал», — подчеркнул министр.

Дегтярев выразил благодарность организации за меры в пользу целостности спорта и справедливости. Он также отметил, что любые санкции в этом деле — путь в никуда.