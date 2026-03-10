Министр спорта Дегтярев заявил, что может подтянуться 10 раз

Интервью он дал в преддверии празднования 95-й годовщины внедрения комплекса ГТО, инициативу которого поддержала «Комсомольская правда».

«Подтягиваюсь 10 раз, больше не собираюсь», — отметил глава ведомства.

По словам министра, к занятиям его мотивируют два старших сына. Как пояснил Дегтярев, его заставили установить дома турник и перекладину.