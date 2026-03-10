Министр спорта Дегтярев указал на сохранение высокого интереса к значку комплекса ГТО

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что интерес к значку комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) остается высоким как в регионах, так и в столице. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам главы ведомства, популярность значка не уступает той, что была в советское время.

«Я регулярно и в регионах, и в московских школах вручаю сотни значков — и золотых, и серебряных, и бронзовых, и вижу, что интерес к комплексу не снижается», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в 2026 году комплексу ГТО исполняется 95 лет. Движение зародилось в мае 1930 года благодаря инициативе газеты «Комсомольская правда», предложившей организовать всесоюзные испытания для получения значка «Готов к труду и обороне».