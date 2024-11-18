Министр спорта Дегтярев рассказал, что поддержит Валиеву в случае ее возвращения в спорт
Министр спорта России Михаил Дегтярев в разговоре с РИА «Новости» сообщил, что поддержит российскую фигуристку Камилу Валиеву в случае ее возвращения в спорт.
Он отметил, что Валиева имеет таланты и явно движется к победе.
«Она даровитая и явно движется к победам, поэтому пожелаем ей успеха, как и всем нашим спортсменам. Я за Россию, за наших спортсменов», — процитировал RT Дегтярева.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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