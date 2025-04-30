Министр Дегтярев: рекорд Овечкина увеличил число хоккеистов в России

Известный российский хоккеист Александр Овечкин значительно повысил интерес к этому виду спорта в стране после того, как побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки. Министр спорта Михаил Дегтярев поделился с Life.ru информацией о том, что сейчас хоккеем занимаются около 700 тысяч россиян, включая 120 тысяч детей.

«Мы отмечаем ежегодный прирост участников в хоккейных секциях. В России имеется 850 ледовых площадок, и, разумеется, все зависит от инфраструктуры — больше льда, больше спортсменов», — сказал министр.

Дегтярев также добавил, что в настоящее время в России насчитывается 822 ледовые площадки, обслуживающие 185 тысяч граждан на каждую. Для сравнения, в США этот показатель составляет 152 тысячи человек на площадку, в Чехии — 55 тысяч, а в Канаде — всего 13 тысяч.