Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус фигуристки Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ISU.

Статус отозвали 5 сентября, спортсмены немедленно подали апелляции.

«Это все незаконно, но сложно сказать, что можно в этой ситуации сделать. Пока власть у них, и они, как говорится, банкуют», — прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Он подчеркнул, что решение нарушает все возможные и невозможные требования. По его мнению, российской стороне нужно подавать иск в Спортивный арбитражный суд. Он напомнил, что ранее CAS вынес вердикт о незаконном отстранении атлетов из России от спортивной деятельности.

Нейтральный статус Валиева получила в начале августа. В январе спортсменка вернулась после четырехлетней дисквалификации.