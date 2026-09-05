Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус фигуристки Камилы Валиевой
РИА Новости: ISU отозвал нейтральный статус фигуристов Валиевой и Кондратюка
Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ISU.
Статус отозвали 5 сентября, спортсмены немедленно подали апелляции.
«Это все незаконно, но сложно сказать, что можно в этой ситуации сделать. Пока власть у них, и они, как говорится, банкуют», — прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Он подчеркнул, что решение нарушает все возможные и невозможные требования. По его мнению, российской стороне нужно подавать иск в Спортивный арбитражный суд. Он напомнил, что ранее CAS вынес вердикт о незаконном отстранении атлетов из России от спортивной деятельности.
Нейтральный статус Валиева получила в начале августа. В январе спортсменка вернулась после четырехлетней дисквалификации.