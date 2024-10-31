Международный автопробег стартовал в Уфе

Автопробег Tro-Phy-Gital-Tour, организованный «Играми Будущего», стартовал в Уфе. Участникам соревнования — студентам и блогерам — на внедорожниках предстоит преодолеть свыше семи тысяч километров через восемь стран.

От всех узлов и агрегатов машин требуется надежность. Двигатели не должны перегреваться, а другие детали — слишком быстро изнашиваться. Для их защиты необходимы хорошие масла. Участники пробега используют продукцию «Газпромнефть — смазочные материалы».

«Техника преодолевает тысячи километров, проходит сложный ландшафт, сталкивается с резкой сменой погодных условий. Это экстремальная нагрузка для смазочных материалов, которые должны эффективно защищать узлы и агрегаты», — заявил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Он добавил, что его масла неоднократно помогали автомобилям побеждать в гонках — как на скорость, так и на выносливость.