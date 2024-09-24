Международные соревнования по прыжкам на батуте пройдут в Петербурге

В среду, 25 сентября, в Санкт-Петербурге стартуют международные соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Местом для проведения соревнований была выбрана площадка СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга». В турнире будут участвовать не только российские спортсмены, но и сборные команды Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии.
Спортсмены будут отстаивать звания лучших в следующих дисциплинах: индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка, двойной минитрамп.
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