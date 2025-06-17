Metaratings.ru: защитник «Сельты» Каррейра может перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» рассматривает испанского защитника Серхио Каррейру из «Сельты» в качестве кандидата на позицию правого защитника. Команда ведет переговоры также с двумя другими игроками. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Действующий контракт футболиста с «Сельтой» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом. В минувшем сезоне спортсмен провел за испанский клуб 27 матчей, в которых ассистировал четырежды. На счету 24-летнего защитника — четыре игры за молодежную сборную Испании.
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