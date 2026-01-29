Metaratings.ru: защитник Ярош заработает 30 млн рублей в каждом из двух сезонов в «Спартаке»

Защитник хоккейного клуба «Спартак» Кристиан Ярош подписал новый контракт, согласно которому он получит 30 миллионов рублей в каждом из последующих двух сезонов. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Официально соглашение вступило в силу 29 января текущего года. Действие контракта продлится до конца сезона 2027–2028 годов.

Кристиан Ярош начинал свою карьеру в клубе «Кошице», а впоследствии играл за команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Авангард», ЦСКА и «Северсталь». В текущем регулярном чемпионате спортсмен принял участие в 30 матчах, набрав восемь очков.