Metaratings.ru: ЦСКА проявил интерес к игроку «Локомотива» Баринову

По предварительным данным, армейцы планируют подписать контракт с футболистом в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что греческий клуб АЕК предложил за Баринова сумму в размере двух миллионов евро (более 180 миллионов рублей).

Спортсмен продолжит выступать за «Локомотив» до конца контракта, срок которого истекает 30 июня 2026 года. За свою карьеру в клубе он провел 258 матчей, забил 10 голов и сделал 23 голевые передачи.