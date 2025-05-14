Metaratings.ru: «Трактор» рассматривает кандидатуру игрока «Локомотива» Радулова

Хоккейный клуб «Трактор» серьезно рассматривает возможность подписания контракта с нападающим ярославского «Локомотива» Александром Радуловым для укрепления состава на сезон-2025/26. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По предварительным данным, в предыдущий переходный период 38-летний спортсмен уже находился в списке кандидатов для переезда в Челябинск, велись переговоры, но в итоге Радулов сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Ярославле.

В минувшем чемпионате КХЛ в регулярных матчах Александр Радулов участвовал в 60 встречах, набрав 34 очка с показателем полезности плюс 13. В серии плей-офф форвард отыграл 17 поединков, записав на свой счет 14 баллов.