Metaratings.ru: «Торпедо» заинтересовался защитником «Сочи» Кожемякиным

Футбольный клуб «Торпедо» заинтересовался центральным защитником «Сочи» Олегом Кожемякиным, который играл за черно-белых в период с 2021 по 2023 год. Об этом сообщил Metaratings.ru .

«Торпедо» установил контакт как с самим футболистом, так и с представителями краснодарской команды. Однако конкретные переговоры о переходе пока не начались, так как в столичном клубе нет назначенного главного тренера, а обсуждение сделки невозможно без его одобрения.

Кожемякин перебрался в «Сочи» из хабаровского СКА летом 2024 года. В прошедшем сезоне, включая матчи плей-офф, 30-летний футболист провел 25 встреч, забил два гола и отдал три результативные передачи.