Metaratings.ru: «Торпедо» не стал продлевать контракты с Войновым, Свечниковым и Кагарлицким

Менеджмент хоккейного клуба «Торпедо» решил не продлевать контракты с тремя игроками. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
По опубликованной информации, клуб отказался от дальнейших услуг защитника Вячеслава Войнова, а также нападающих Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова. Срок их соглашений завершается 31 мая 2025 года.
Ранее хоккеисты выступали за «Ак Барс». Результативность спортсменом в текущем сезоне оказались недостаточно убедительной для руководства команды.
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