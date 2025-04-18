Metaratings.ru: «Торпедо» не стал продлевать контракты с Войновым, Свечниковым и Кагарлицким

Менеджмент хоккейного клуба «Торпедо» решил не продлевать контракты с тремя игроками. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По опубликованной информации, клуб отказался от дальнейших услуг защитника Вячеслава Войнова, а также нападающих Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова. Срок их соглашений завершается 31 мая 2025 года.

Ранее хоккеисты выступали за «Ак Барс». Результативность спортсменом в текущем сезоне оказались недостаточно убедительной для руководства команды.