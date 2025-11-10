Metaratings.ru: сразу три клуба РПЛ заинтересовались защитником «Пари НН» Шнапцевым
Сразу три команды из числа лидеров Российской Премьер-лиги рассматривают возможность привлечения левого защитника Максима Шнаптцева из клуба «Пари НН». Об этом сообщил Metaratings.ru.
Известно, что представители клубов уже связывались с агентом спортсмена, однако конкретные предложения о переходе пока отсутствуют.
Шнапцев начинал карьеру в футбольной академии московского «Локомотива», а с 2023-го играет за команду из Нижнего Новгорода. Действующий контракт молодого игрока рассчитан до конца 2027 года.
