Metaratings.ru: «Спартаку» предлагали приобрести игрока «Интера» Мехди Тареми

Зимой московскому «Спартаку» предложили приобрести нападающего миланского «Интера» Мехди Тареми. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Один из рассматриваемых вариантов сделки предполагал аренду игрока с последующим правом выкупа. Однако на тот момент руководство клуба имело другие приоритеты в плане усиления позиции форварда. В результате «Спартак» приобрел нападающего греческого АЕКа Ливайю Гарсия.
Тареми выступает за «Интер» с июля 2024 года, перейдя туда из португальского «Порту». На его счету — три гола и шесть голевых передач в 34 играх за итальянскую команду. Рыночную стоимость футболиста оценивают в восемь миллионов евро (более 700 миллионов рублей).
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