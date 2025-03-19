Metaratings.ru: «Спартаку» предлагали приобрести игрока «Интера» Мехди Тареми

Один из рассматриваемых вариантов сделки предполагал аренду игрока с последующим правом выкупа. Однако на тот момент руководство клуба имело другие приоритеты в плане усиления позиции форварда. В результате «Спартак» приобрел нападающего греческого АЕКа Ливайю Гарсия.

Тареми выступает за «Интер» с июля 2024 года, перейдя туда из португальского «Порту». На его счету — три гола и шесть голевых передач в 34 играх за итальянскую команду. Рыночную стоимость футболиста оценивают в восемь миллионов евро (более 700 миллионов рублей).