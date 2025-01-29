Metaratings.ru: «Спартак» рассматривает варианты продолжения карьеры для Медины

Руководство московского «Спартака» продолжает рассматривать варианты карьеры для 27-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Сам футболист пока не намерен уходить из столичного клуба. В то же время главный тренер команды Деян Станкович допускает уход игрока, но только в случае подписания нового вингера.
Медина перешел в «Спартак» в июле 2023 года из ЦСКА. На его счету восемь голов и шесть результативных передач в 53 играх за команду. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Предположительно, рыночная стоимость спортсмена — четыре миллиона евро (более 410 миллионов рублей).
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