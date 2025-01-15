Metaratings.ru: «Спартак» рассматривает Помазуна в качестве запасного игрока

«Спартак» продолжает поиски вратаря на роль запасного игрока. Как стало известно Metaratings.ru, одним из главных претендентов на эту позицию является голкипер ЦСКА Илья Помазун.
Ранее инсайдер Иван Карпов упоминал о потенциальном переходе Помазуна в «Спартак». Согласно имеющейся информации, переговоры о возможном трансфере пока не начались, однако технический координатор клуба Артем Ребров уже связывался с Ильей.
В «Спартаке» также изучаются альтернативные кандидатуры среди вратарей из клубов Премьер-лиги и Первой лиги МЕЛБЕТ.
После 18 проведенных матчей «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.
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