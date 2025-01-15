Metaratings.ru: «Спартак» рассматривает Помазуна в качестве запасного игрока

«Спартак» продолжает поиски вратаря на роль запасного игрока. Как стало известно Metaratings.ru , одним из главных претендентов на эту позицию является голкипер ЦСКА Илья Помазун.

Ранее инсайдер Иван Карпов упоминал о потенциальном переходе Помазуна в «Спартак». Согласно имеющейся информации, переговоры о возможном трансфере пока не начались, однако технический координатор клуба Артем Ребров уже связывался с Ильей.

В «Спартаке» также изучаются альтернативные кандидатуры среди вратарей из клубов Премьер-лиги и Первой лиги МЕЛБЕТ.

После 18 проведенных матчей «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.