Metaratings.ru: «Спартак» отверг предложение «Фламенго» о трансфере Барко за 10 млн евро

Последняя заявленная сумма бразильского клуба «Фламенго» за переход 26-летнего полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко составила 10 миллионов евро. Однако руководство российского клуба отказалось продавать игрока за предложенную цену, сообщают инсайдеры сайта Metaratings.ru.

Сам футболист пока не проявил желания покидать московский коллектив, хотя пользуется интересом зарубежных клубов. Аргентинец присоединился к «Спартаку» летом прошлого года, перейдя из знаменитого аргентинского клуба «Ривер Плейт».

С момента дебюта в августе 2024-го футболист отличился высокой результативностью, забив 14 голов и отдав девять голевых передач в составе красно-белых. Его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте