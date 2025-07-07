Metaratings.ru: «Спартак» отверг предложение «Фламенго» о трансфере Барко за 10 млн евро

Последняя заявленная сумма бразильского клуба «Фламенго» за переход 26-летнего полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко составила 10 миллионов евро. Однако руководство российского клуба отказалось продавать игрока за предложенную цену, сообщают инсайдеры сайта Metaratings.ru .

Сам футболист пока не проявил желания покидать московский коллектив, хотя пользуется интересом зарубежных клубов. Аргентинец присоединился к «Спартаку» летом прошлого года, перейдя из знаменитого аргентинского клуба «Ривер Плейт».

С момента дебюта в августе 2024-го футболист отличился высокой результативностью, забив 14 голов и отдав девять голевых передач в составе красно-белых. Его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро.