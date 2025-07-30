Metaratings.ru: «Спартак» может вернуться к кандидатуре Пальцева

Московский «Спартак» рассматривает возможность повторного обращения к кандидату на позицию защитника Валентину Пальцеву из махачкалинского «Динамо». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Такой вариант стал возможен после ухода Никиты Чернова из команды. Пальцев входит в число игроков, претендующих на его вакантное место.

Ранее СМИ рассказали о заинтересованности «Спартака» в услугах Пальцева, позже появилась противоположная информация. Однако генеральный директор ФК Олег Малышев подтвердил, что клуб действительно проявляет интерес к футболисту.