Metaratings.ru сообщил о старте продажи билетов на Кубок Легенд-2026 имени Еременко

Международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко примет гостей на арене дворца спорта «Мегаспорт» с 20 по 22 февраля 2026 года. Metaratings.ru сообщил о старте продажи билетов.

Событие соберет известных футболистов прошлого, чтобы выявить сильнейшую команду. Турнир состоится в клубном формате, где примут участие шесть команд: «Динамо», «Зенит», «Локомотив», сборная мира, «Спартак» и ЦСКА.

Среди ожидаемых звезд — такие легендарные игроки, как Андрей Тихонов, Ари, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Файзулин и другие.