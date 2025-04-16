Metaratings.ru: руководство «Сочи» заявило, что вопрос об увольнении тренера команды Морено не поднимается

Руководство футбольного клуба «Сочи» подтвердило, что вопрос об увольнении главного тренера команды Роберта Морено не поднимается. Клуб рассчитывает, что испанский тренер сможет вернуть команду в Высшую лигу чемпионата России. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

Роберт Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. За время его руководства команда провела 45 матчей, одержав 18 побед, проиграв 12 и сведя 17 встреч вничью.

В текущем сезоне Первой лиги «Сочи» занимает пятое место, набрав 47 очков после 28 сыгранных туров. Команда отстает от московского «Торпедо», находящегося на прямой путевке в РПЛ, на четыре очка.