Metaratings.ru: РПЛ попала в топ-15 самых посещаемых лиг Европы

Напомним, с введением системы идентификации фанатов (Fan ID) в 2022 году посещаемость матчей упала. Количество зрителей на трибунах действительно растет, но пока не достигает уровня середины 2010-х годов, когда стадионы в России еще не обзавелись современными аренами, возведенными к чемпионату мира 2018 года. Напротив, в первый постчемпионский сезон российская лига входила в десятку самых посещаемых турниров Европы.

Средняя посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2024/25 составила 12 115 зрителей, что на тысячу человек больше прошлогоднего показателя. Благодаря небольшому увеличению аудитории Российская Премьер-лига сохранила позиции в топ-15 рейтинговых лиг Европы.