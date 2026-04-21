Metaratings.ru: «Родина» выкупит вратаря Волкова у «Акрона» за 8 млн рублей

Московская «Родина» намерена летом приобрести права на вратаря Сергея Волкова, арендованного у «Акрона». Опция выкупа составляет восемь миллионов рублей, однако клуб рассчитывает снизить сумму. Сам 30-летний голкипер уже дал согласие. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

В текущем сезоне Волков провел 25 матчей в Лиге PARI, пропустив 17 голов и оформив 13 «сухарей». Его контракт с «Акроном» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Также «Родина» не будет продлевать соглашение с нападающим Аршаком Коряном. Остальные игроки, кроме арендованного у «Динамо» защитника Станислава Бессмертного (сумма выкупа — около 70 миллионов рублей), имеют действующие контракты на следующий сезон.