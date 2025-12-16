Metaratings.ru: «Реал Сосьедад» не планирует прощаться с Захаряном в зимнее трансферное окно

Пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате в комментарии сайту Metaratings.ru прояснил ситуацию вокруг будущего 22-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

По его словам, клуб не планирует продавать российского полузащитника в зимнее трансферное окно.

«Мы не получали никаких предложений и не собираемся отпускать Арсена в зимнее трансферное окно», — цитирует эксперта RT.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 12 матчах за «Реал Сосьедад» и отметился одним забитым голом.