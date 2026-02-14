Metaratings.ru: полузащитник «Спартака» Лайкин близок к переходу в «КАМАЗ»
Полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин близок к заключению арендного соглашения с клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Переговоры между сторонами активно продолжаются. Ранее стало известно, что интерес к услугам игрока проявляют сразу три клуба лиги PARI.
В предыдущем сезоне Лайкин играл за клубы Первой лиги «Енисей» и «Нефтехимик», проведя в общей сложности 23 матча без забитых голов и голевых передач.
