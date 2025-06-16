Metaratings.ru: «Пари НН» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Зиньковскому

Футбольный клуб «Пари НН» проявляет интерес к приобретению 29-летнего полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского. Дополнительно к нему проявляет заинтересованность самарский клуб «Крылья Советов», написал Metaratings.ru.
Возможным препятствием для заключения сделки с футболистом может стать существенный размер заработной платы спортсмена, составляющий порядка 600 тысяч евро ежегодно.
Предыдущий сезон Антон Зиньковский провел в аренде в составе ФК «Крылья Советов», где принял участие в 24 играх и ассистировал партнерам четыре раза.
Оценочная рыночная стоимость игрока, согласно порталу Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.
Уголовное дело завели после гибели пяти человек в пожаре в Подмосковье
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией
Представители США и Ирана могут встретиться
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
Два человека пострадали при пожаре в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте