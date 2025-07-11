Metaratings.ru: оклад форварда Чивилева в «Ладе» составит 30 млн рублей за сезон

Московская хоккейная команда «Лада» официально подтвердила заключение контракта с нападающим Андреем Чивилевым сроком на два сезона. По данным сайта Metaratings.ru , ежегодный доход хоккеиста составит около 30 миллионов рублей плюс бонусная программа на сумму еще 10 миллионов рублей ежегодно.

Чивилев перешел в клуб из системы петербургского СКА, где ранее досрочно разорвал свое прежнее соглашение. Последний игровой сезон спортсмен провел в команде «Витязь».

За прошедший чемпионат ФОНБЕТ Континентальной Хоккейной Лиги Чивилев сыграл в общей сложности 56 матчей, забив четыре гола и сделав восемнадцать голевых передач. Всего на его счету оказалось 22 очка.

Таким образом, переход в состав «Лады» обещает стать важным этапом карьеры 25-летнего нападающего Андрея Чивилева.