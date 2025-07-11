Metaratings.ru: оклад форварда Чивилева в «Ладе» составит 30 млн рублей за сезон

Московская хоккейная команда «Лада» официально подтвердила заключение контракта с нападающим Андреем Чивилевым сроком на два сезона. По данным сайта Metaratings.ru, ежегодный доход хоккеиста составит около 30 миллионов рублей плюс бонусная программа на сумму еще 10 миллионов рублей ежегодно.
Чивилев перешел в клуб из системы петербургского СКА, где ранее досрочно разорвал свое прежнее соглашение. Последний игровой сезон спортсмен провел в команде «Витязь».
За прошедший чемпионат ФОНБЕТ Континентальной Хоккейной Лиги Чивилев сыграл в общей сложности 56 матчей, забив четыре гола и сделав восемнадцать голевых передач. Всего на его счету оказалось 22 очка.
Таким образом, переход в состав «Лады» обещает стать важным этапом карьеры 25-летнего нападающего Андрея Чивилева.
Минобразования Подмосковья сообщило об изменениях в обучении школьников
Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на следующую неделю
Руководитель перевозчика проверил автобусные маршруты в Лобне
Культурно-спортивный комплекс в Богородском округе обновят к осени
Операторы кол-центра МФЦ Подмосковья обработали более 320 тысяч звонков с января
Прием заявок на грантовый конкурс для ученых начнется в Подмосковье 14 июля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте