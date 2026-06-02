Metaratings.ru: нападающий «Сочи» Крамарич может продолжить карьеру в «Крыльях Советов» или «Родине»

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич, чей контракт истекает в июне 2026 года, входит в шорт-лист клубов РПЛ. По данным Metaratings.ru, интерес к 28-летнему словенцу, чья стоимость оценивается в 700 тысяч евро, проявляют самарские «Крылья Советов» и дебютант лиги «Родина».
В минувшем сезоне Крамарич провел 22 матча, забив пять голов. В то время как его нынешний клуб выбыл в Лигу PARI, потенциальные новые команды либо сохранили, либо только получают прописку в высшем дивизионе.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте