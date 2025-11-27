Metaratings.ru: «Локомотив» продолжает переговоры с Бариновым о новом контракте

Московский «Локомотив» ведет переговоры с капитаном команды Дмитрием Бариновым по новому контракту. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Ранее появилась информация о прекращении переговорного процесса, который якобы уже не будет возобновлен. Однако новые сведения показали, что возникла лишь небольшая пауза, сами переговоры проходили в продуктивном ключе.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с июля 2016 года.