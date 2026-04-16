Metaratings.ru: Красоткин заключил трехлетний контракт с «Сибирью» на 120 млн рублей

Голкиперы Михаил Бердин и Антон Красоткин подписали новые контракты с хоккейным клубом «Сибирь». По данным источника Metaratings.ru , Бердин за два года заработает 80 миллионов рублей, а Красоткин за три — 120 миллионов рублей.

Бердин присоединился к команде по ходу сезона, провел 20 матчей в КХЛ и имеет 91,6% отраженных бросков за карьеру. Красоткин выступает за клуб с 2020 года, на его счету 208 игр и девять «сухарей». В общей сложности в КХЛ он сыграл 297 матчей с показателем 91,7%.