Metaratings.ru: канадский защитник из АХЛ Холлоуэлл может перейти в «Локомотив»

Канадский хоккеист Мак Холлоуэлл близок к подписанию контракта с российским клубом «Локомотив», сообщил Metaratings.ru .

Нынешний сезон 26-летний игрок обороны провел в фарм-клубк «Питтсбурга», выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Спортсмен участвовал в 56 матчах регулярного первенства, заработав 31 очко.

Переход защитника рассматривается на фоне успешного выступления «Локомотива»: в прошедшем чемпионате коллектив из Ярославля победил в финале Кубка Гагарина, одержав верх над командой «Трактор» со счетом 4:1.