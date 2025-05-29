Metaratings.ru: канадский защитник из АХЛ Холлоуэлл может перейти в «Локомотив»

Канадский хоккеист Мак Холлоуэлл близок к подписанию контракта с российским клубом «Локомотив», сообщил Metaratings.ru.
Нынешний сезон 26-летний игрок обороны провел в фарм-клубк «Питтсбурга», выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Спортсмен участвовал в 56 матчах регулярного первенства, заработав 31 очко.
Переход защитника рассматривается на фоне успешного выступления «Локомотива»: в прошедшем чемпионате коллектив из Ярославля победил в финале Кубка Гагарина, одержав верх над командой «Трактор» со счетом 4:1.
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