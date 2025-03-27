Metaratings.ru: Юран, Евдокимов и Кашчелан в списке претендентов на замену Стукалову

Руководство футбольного клуба «Сокол» начало искать замену главному тренеру Алексею Стукалову, находящемуся под угрозой отставки из-за неудовлетворительных результатов команды. В список потенциальных кандидатов вошли Сергей Юран, Роберт Евдокимов и Младен Кашчелан, сообщил сайт Metaratings.ru.
Юран обладает наибольшим опытом работы в РПЛ, ранее возглавлял «Шинник», «Химки» и «Пари НН». Евдокимов известен по работе с «Газовиком» (ныне «Оренбург»), а Кашчелан, не имея опыта самостоятельной работы в РПЛ, был ассистентом Юрана в «Пари НН».
«Сокол», находящийся на 17-й позиции в Первой лиге, отстает от зоны вылета на одно очко. Ближайшая игра против пятого «Урала» состоится 30 марта.
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