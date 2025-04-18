Metaratings.ru: Артем Тимофеев остался в «Локомотиве» до 2026 года

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Тимофеев подписал новый однолетний контракт с клубом. Такая информация появилась на сайте Metaratings.ru .

По опубликованным данным, соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до июня 2026 года. Игрок перешел в столичную команду прошлым летом из «Ахмата» и отметился одним забитым голом в 17 матчах.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро. «Локомотив» после 24 туров Российской Премьер-Лиги находится на шестом месте турнирной таблицы. В матче 19 апреля «железнодорожники» встретятся с командой «Пари НН».