Российский хоккеист Максим Осипов заключил новое соглашение с командой «Автомобилист», по условиям которого в предстоящем сезоне он получит вознаграждение в размере 35 миллионов рублей. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Официальное подтверждение заключения однолетнего контракта со спортсменом поступило от пресс-службы хоккейного клуба Екатеринбурга 26 июня.
Осипов активно проявлял себя в сезоне-2024/25, сыграв 68 раз в рамках регулярных встреч и матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (FONBET КХЛ). Он отметился 10 очками (пять голов плюс пять передач) и показателем полезности «+2».
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