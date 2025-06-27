Metaratings.ru: 35 млн рублей — зарплата Осипова по новому контракту с «Автомобилистом»

Российский хоккеист Максим Осипов заключил новое соглашение с командой «Автомобилист», по условиям которого в предстоящем сезоне он получит вознаграждение в размере 35 миллионов рублей. Об этом сообщил Metaratings.ru.

Официальное подтверждение заключения однолетнего контракта со спортсменом поступило от пресс-службы хоккейного клуба Екатеринбурга 26 июня.

Осипов активно проявлял себя в сезоне-2024/25, сыграв 68 раз в рамках регулярных встреч и матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (FONBET КХЛ). Он отметился 10 очками (пять голов плюс пять передач) и показателем полезности «+2».

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