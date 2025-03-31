Meta Sport Forum соберет спортивных лидеров в Алматы

Международная конференция по спортивному маркетингу и бизнесу Meta Sport Forum пройдет в Алматы 2-3 апреля. Среди гостей — руководители КХЛ и представители футбольного клуба «Зенит», сообщил сайт Metaratings.ru .

Мероприятие объединит ведущих специалистов индустрии, включая легенд футбола — чемпионов мира 2002 года Роберто Карлоса и Кафу. Программа включает дискуссии и кейс-сессии с участием европейских и американских экспертов.

Специальными гостями станут Питер Мур (экс-глава «Ливерпуля»), Энрик Йопарт («Барселона») и другие звезды мирового спорта. Форум завершится церемонией вручения наград Metaratings Top Awards, где отметят лучших спортсменов, тренеров и менеджеров.