Менеджер Скаредин заявил, что в UFC в Копылове видят потенциал | 360°

Спорт 08 мая 2024, 17:46 Менеджер Скаредин заявил, что в UFC в Копылове видят потенциал

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Российский боец Роман Копылов после победной серии в UFC перешел в категорию бойцов, в которых видят потенциал. Об этом сообщил его менеджер Александр Скаредин в беседе с «Матч ТВ».

По его словам, на Копылова стали чаще обращать внимание, сейчас очень важно поддерживать такое отношение со стороны организации. Скаредин также подчеркнул, что боец в мае уедет на сборы в США, чтобы пройти акклиматизацию.

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Как сообщил RT, поединок Копылова с бразильцем Сезаром Алмейдой состоится 1 июня.