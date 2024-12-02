Менеджер бойца Малыхина: разговоры о незамедлительном реванше с Кейном не ведутся

Разговоры о проведении незамедлительного реванша чемпиона ONЕ в двух весовых категориях Анатолия Малыхина с сенегальцем Умаром Кейном не ведутся. Об этом заявил менеджер россиянина Александр Скаредин в беседе с RT.
«Насколько я понимаю, Кейну на февраль на турнире в Катаре предложили поединок с другим соперником. Так что вероятность проведения незамедлительного реванша крайне мала, но мы все равно заинтересованы в проведении второго боя с ним», — отметил руководитель.
Он также выразил уверенность в изменении результата второго противостояния. Малыхин уже сделал выводы после встречи с Кейном, пояснил Скаредин. По его словам, при подготовке были действительно допущены определенные ошибки, которые команда чемпиона планирует исправлять с «утроенным энтузиазмом».
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