Мексиканский вратарь Гильермо Очао завершил профессиональную карьеру
Легендарный мексиканский вратарь Гильермо Очоа, которому в июле исполнился 41 год, официально завершил профессиональную карьеру. Об этом написала Neva.Today.
В своем обращении к болельщикам через социальные сети голкипер поблагодарил семью, товарищей по команде и поклонников за поддержку, отметив, что уносит с собой любовь миллионов и уверенность в том, что отдал все ради сборной Мексики.
За национальную команду он провел 154 матча, став шестикратным победителем Золотого кубка КОНКАКАФ, а также завоевав бронзовые медали на Олимпиаде в Токио. Очоа вошел в историю как один из трех футболистов, которые входили в заявку своей национальной сборной на шести чемпионатах мира.