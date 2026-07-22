Мексиканский вратарь Гильермо Очао завершил профессиональную карьеру

В своем обращении к болельщикам через социальные сети голкипер поблагодарил семью, товарищей по команде и поклонников за поддержку, отметив, что уносит с собой любовь миллионов и уверенность в том, что отдал все ради сборной Мексики.

За национальную команду он провел 154 матча, став шестикратным победителем Золотого кубка КОНКАКАФ, а также завоевав бронзовые медали на Олимпиаде в Токио. Очоа вошел в историю как один из трех футболистов, которые входили в заявку своей национальной сборной на шести чемпионатах мира.