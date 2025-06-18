МегаФон продлил соглашение с Российским футбольным союзом

МегаФон и Российский футбольный союз на полях Петербургского международного экономического форума перезаключили соглашение о партнерстве. Оператор является телеком-партнером национальной сборной с 2020 года, а также ведет активную работу по популяризации футбола в стране.

Компания уже 20 лет организует чемпионат по футболу «Будущее зависит от тебя», в котором участвуют команды из детских домов и школ-интернатов. Соревнование активно поддерживают ветераны спорта и власти регионов.

В частности, компания уже 20 лет организует чемпионат по футболу «Будущее зависит от тебя», в котором участвуют команды из детских домов и школ-интернатов. Соревнование активно поддерживают именитые спортсмены и власти регионов. В турнире приняли участие более 41 тысячи детей, один из которых — Алексей Скворцов из Санкт-Петербурга — стал профессиональным футболистом, выиграл Кубок России и трижды сыграл за юношескую сборную.

«Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту еще больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения», — подчеркнул генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан.

Продление соглашения позволит реализовывать новые проекты, направленные на развитие футбола.