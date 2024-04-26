Медведева извинилась перед Валиевой за слова о смерти деда | 360°

Спорт 26 апреля 2024, 15:38 Медведева извинилась перед Валиевой за слова о смерти деда Медведева опровергла информацию о смерти деда Валиевой и извинилась перед ней

Читать 360 в

Двукратная вице-чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева опровергла информацию о смерти деда своей коллеги Камилы Валиевой. Также спортсменка извинилась перед фигуристкой и ее семьей, опубликовав пост в Telegram-канале.

В недавнем выпуске YouTube-шоу «Каток» Медведева сказала, что вскоре после Олимпиады в Пекине у Валиевой умер дед.

Реклама

«Хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу „Каток“ я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности», — сказала она.

Фигуристка отметила, что помнила о смерти родственника Валиевой. Однако у Камилы умерла бабушка, а случилось это несколько лет назад. Дедушка, о котором упомянула Медведева, жив и здоров. Спортсменка пожелала ему долгих лет жизни.

Она призналась, что не знает, как могла перепутать детали такой непростой темы. Медведева предположила, что виноват недосып и нервы.

«Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться», — подчеркнула Медведева.

Она добавила, что все свои ошибки необходимо признавать. В пятницу, 26 апреля, Камила Валиева встретила совершеннолетие. Спортсменке исполнилось 18 лет.