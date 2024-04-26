Медведева извинилась перед Валиевой за слова о смерти деда | 360°

26 апреля 2024, 15:38
Медведева извинилась перед Валиевой за слова о смерти деда
Медведева опровергла информацию о смерти деда Валиевой и извинилась перед ней
Двукратная вице-чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева опровергла информацию о смерти деда своей коллеги Камилы Валиевой. Также спортсменка извинилась перед фигуристкой и ее семьей, опубликовав пост в Telegram-канале.
В недавнем выпуске YouTube-шоу «Каток» Медведева сказала, что вскоре после Олимпиады в Пекине у Валиевой умер дед.
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«Хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу „Каток“ я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности», — сказала она.
Фигуристка отметила, что помнила о смерти родственника Валиевой. Однако у Камилы умерла бабушка, а случилось это несколько лет назад. Дедушка, о котором упомянула Медведева, жив и здоров. Спортсменка пожелала ему долгих лет жизни.
Она призналась, что не знает, как могла перепутать детали такой непростой темы. Медведева предположила, что виноват недосып и нервы.
«Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться», — подчеркнула Медведева.
Она добавила, что все свои ошибки необходимо признавать. В пятницу, 26 апреля, Камила Валиева встретила совершеннолетие. Спортсменке исполнилось 18 лет.
Фигурное катание
Семья
Олимпийские игры в Пекине - 2022
Камила Валиева
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