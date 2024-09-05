Медведев проиграл первой ракетке мира и покинул US Open

Медведев проиграл Синнеру и вылетел в четвертьфинале US Open

Фото: РИА «Новости»

Российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Подробности поединка привел RT.

Медведев уступил в четырех сетах — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. Эта победа стала шестой для Синнера в семи последних встречах с россиянином. Итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал US Open.

На послематчевой пресс-конференции Медведев высоко отозвался об оппоненте.

«Он один из лучших игроков в мире, если судить по рейтингу, и этого заслуживает. С ним сложно играть. Он хорошо чувствует теннис. Янник практически всегда выбирает правильный удар и делает это в нужный момент», — заявил российский спортсмен.

Также теннисист отметил, что игра получилась у него неровной: первый и третий сеты он провел гораздо хуже, чем второй и четвертый.

Другой россиянин — Карен Хачанов — вылетел из турнира уже на первом этапе, в самом длинном матче в истории US Open уступив британцу Дэниелу Эвансу.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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