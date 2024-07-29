Медведев и Сафиуллин проиграли в первом круге Олимпиады в парном разряде

Медведев и Сафиуллин не смогли выйти во второй круг ОИ в Париже в парном разряде

Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Даниил Медведев не сумели выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже в мужском парном разряде.

В игре первого круга россияне проиграли представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцу со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Во встрече второго круга Кравиц и Пюц встретятся с победителями матча Рохан Бопанна/ Шрирамбалай Нараянасвами (Индия) - Эдуар Роже-Васслен/ Гаэль Монфис (Франция).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, один пловец, одна представительница прыжков на батуте, три представителя гребли на байдарках и каноэ.

Согласно решению Международного олимпийского комитета, россияне выступают на Олимпиаде без российских гимна и флага, в нейтральном статусе. Их награды не отображаются итоговой медальной таблице.