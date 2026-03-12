Медаль 10-го Всероссийского полумарафона представили в интернете

Состоялась презентация медали и футболки 10-го, юбилейного, Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщила руководитель его оргкомитета, глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

Она поблагодарила всех, кто выходил на старт прошлых забегов, поддерживая и вдохновляя организаторов. Для футболок выбрали яркий красно-оранжевый цвет, а медаль изготовили в минималистичном стиле, без лишних надписей и рисунков.

«В дизайне медали и футболки мы хотели передать именно эту энергию — чистую, яркую и запоминающуюся», — рассказала Шойгу.