Медаль 10-го Всероссийского полумарафона представили в интернете
Состоялась презентация медали и футболки 10-го, юбилейного, Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщила руководитель его оргкомитета, глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.
Она поблагодарила всех, кто выходил на старт прошлых забегов, поддерживая и вдохновляя организаторов. Для футболок выбрали яркий красно-оранжевый цвет, а медаль изготовили в минималистичном стиле, без лишних надписей и рисунков.
«В дизайне медали и футболки мы хотели передать именно эту энергию — чистую, яркую и запоминающуюся», — рассказала Шойгу.
Планируется, что юбилейный забег станет самым масштабным за всю историю — от Камчатки до Калининградской области на старт выйдут более 220 тысяч бегунов. Мероприятие пройдет 23 мая, для участников предлагают четыре дистанции на выбор: километр, пять, 10 километров или полноценная полумарафонская дистанция.
Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте забег.рф.