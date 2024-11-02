Матч против «Ак Барса» завершился для «Локомотива» седьмой победой подряд

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл «Ак Барс» из Казани в ходе гостевой встречи. Для команды Дмитрия Юшкевича это стало седьмой победой подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Спорт-Экспресс».
Исход матча решился в буллитах. В результате «Локомотив» одержал победу над казанцами со счетом 3:2, пишут «Известия». Решающую шайбу забросил нападающий Артур Каюмов.
Сейчас хоккеисты из Ярославля занимают лидирующую позицию, набрав 40 баллов. «Ак Барс» с 25 баллами находится на третьем месте в Восточной конференции.
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