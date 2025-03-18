Перед игрой «Автомобилиста» пройдет минута молчания в память о Малыхине

Перед матчем регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретятся екатеринбургский «Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев», состоится минута молчания в память о Федоре Малыхине — бывшем капитане «Автомобилиста», скончавшемся во вторник. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

«Матч регулярного чемпионата КХЛ между „Автомобилистом“ и „Салаватом Юлаевым“ 18 марта начнется с минуты молчания. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Федора Малыхина», — отметили в пресс-службе.

Бывший форвард умер в возрасте 34 лет. В Континентальной хоккейной лиге Малыхин выступал за такие команды, как «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

В КХЛ он провел 548 игр и набрал 220 очков (107 голов и 113 результативных передач).